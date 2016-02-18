Реконструкция Политехнического музея завершится во II квартале 2018 года

Фото: ТАСС/Сергей Виноградов

Реконструкция Политехнического музея на Новой площади в центре столицы ведется по графику и завершится во втором квартале 2018 года, сообщил председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.

По его словам, после реконструкции здание будет приспособлено к современному использованию. В настоящее время ведется усиление фундаментов, стен, балок и воссоздание кирпичной кладки. Реконструируют музей за счет средств федерального бюджета.

В целом после реконструкции поток посетителей в двух музейных зданиях, одно из которых планируется построить за МКАД, в Сколково, увеличится в три раза, с 500 тысяч человек в год, как было всегда, до 1,5 миллионов.

Реконструируют не только здание, поменяется и концепция Политеха – теперь это будет не просто коллекция экспонатов, лекций и экскурсий, но и открытая площадка для научных дискуссий, творческих экспериментов и образовательных проектов.

Напомним, историческое здание столичного Политехнического музея закрылось на реставрацию в январе текущего года.

В рамках реконструкции музей поделят на две зоны – "Музей-парк" и "Классический музей". В первой расположатся зона погрузки и ожидания прибывших коллекций, временные хранилища и выставки, лектории. В ней появятся "Площадь и улица инноваций", Центры юных инноваторов, ресторан и бар, музейный буфет, сувенирный киоск, а также административно-учебная зона с библиотекой, читальными залами, лабораториями, офисами, реставрационной мастерской.

Зона "Классический музей" включает Большую аудиторию на 700 мест, фойе лектория и Большой аудитории, "Галерею материи", "Галерею энергии", "Галерею информации", химическую лабораторию и другое. Часть новых выставочных помещений оборудуют в чердачных пространствах музея.

Здание Политехнического музея является памятником истории и культуры регионального значения, Большая аудитория – объектом культурного наследия федерального значения.