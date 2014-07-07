Советские и современные компьютерные игры представят в Политехе

"Афиша": В Москве откроется музей компьютерных игр

Совсем скоро в Москве откроется музей компьютерных игр. Пока организаторы ищут постоянную площадку, посетители могут ознакомиться с коллекцией, заглянув в Политехнический музей на ВДНХ, сообщает телеканал "Москва 24".

В коллекции более 30 игровых приставок и компьютерных игр разных времен: от выпущенных в 1970-е годы прошлого века до новинок, которые еще не появились на рынке.

В ретро-разделе вы найдете знаменитые "Ну, погоди!", "Марио" и "Пинг-понг".

"Одна из первых приставок стоила в районе 100 рублей, что равнялось среднестатистической зарплате советского бухгалтера. Графика на ней была самая простейшая. Все игры спортивной тематики: футбол, хоккей, волейбол", - рассказала куратор выставки Катя Крылова.

Для достоверного отображения эпохи старые игровые приставки подключены к советским телевизорам.

Что касается современных игр, то посетителям покажут очки трехмерной реальности. Картинка меняется в зависимости от положения головы и движений тела.

Выставка работает до 15 августа, ежедневно, кроме понедельника; с 10.00 до 20.00, по выходным – до 21.00. Билеты – 200 рублей.