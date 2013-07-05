Юлия Шахновская: "С одной стороны Политеха уберут дорожное полотно"

Реконструкция Политеха завершится в 2017 году - Юлия Шахновская

В здании Политехнического музея завершился этап проектирования и прошла государственная экспертиза. Проект одобрен, и сейчас музей находится в стадии подготовки к конкурсу на строительные работы.

"Я думаю, что к сентябрю закончится переезд всего музейного фонда, и где-то в октябре-ноябре начнутся строительные работы. Продлятся они вплоть до 2017 года", - отметила директор Фонда развития Политехнического музея Юлия Шахновская.

Большая часть экспонатов будет находиться в специально созданном хранилище, другая часть – на постоянной экспозиции на ВВЦ (павильон №26), которая откроется в феврале 2014 года. Еще одна часть будет существовать в виде передвижных выставок. Экспонаты будут путешествовать по всей стране все эти три-четыре года.

Раньше хранилище находилось в историческом здании, а теперь новое хранилище – площадью 15000 квадратных метров - создано по последнему слову техники на территории бывшего АЗЛК "Москвич".

В Политехе будет создан подземный парк, который объединит два сквера – с одной и другой сторон Политехнического музея - и это будет городская публичная парковая зона.

"Мы откроем подвалы, и это будет открытое публичное пространство для жителей Москвы с зонами кафе, открытых экспозиций, прогулок. Также мы планируем проводить там крупные мероприятия", - добавила Шахновская.

Примечательно, что будут перекрыты дворы и изменена транспортная схема - "со стороны Лубянки (сквера Соловецкого камня) уберут дорожное полотно, и это будет единая входная зона".

Напомним, ранее говорилось, что музей будет закрыт до 2018 года. За это время в здании заменят инженерные коммуникации и отремонтируют помещения. Помимо павильона, в интернете откроется виртуальная экспозиция.