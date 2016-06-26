Форма поиска по сайту

26 июня 2016, 01:16

Город

Благотворительный забег в пользу "детей-бабочек" пройдет в Москве в воскресенье

Фото: m24.ru/Татьяна Уханова

В воскресенье в Москве пройдет благотворительный забег в пользу "детей-бабочек", больных редким заболеванием, буллезным эпидермолизом, с особой ранимостью кожи. На Поклонной горе около полутора тысяч неравнодушных пробегут по 2 или 10 км. Зарегистрироваться на забег возможно на сайте мероприятия.

"На дистанции забега 2 км и 10 км выйдут около 1500 участников, в числе которых неравнодушные к проблеме детских заболеваний горожане, представители органов власти, предприниматели, киноактеры и известные медиаперсоны", – сообщили в Фонде репортерам ТАСС. По итогам забега пройдет торжественное награждение, каждый финишировавший получит памятную медаль об участии.

В программе благотворительного забега предусмотрены спортивные конкурсы, мастер-классы, выступления артистов.
Каждый участник забега при регистрации делает пожертвование. Все собранные средства будут направлены в пользу подопечных благотворительного фонда "Б.Э.Л.А. Дети-бабочки".

