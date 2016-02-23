Фото: Агентство "Москва"

В Москве в честь Дня защитника Отечества прогремел праздничный салют. За 10 минут было произведено 10 тысяч выстрелов. Его дали из 72 установок, расположенных в 16 точках столицы, передает ТАСС.

В 16 точках Москвы в часть Дня защитника Отечества прогремит салют

Салют начался в девять вечера. "В ходе торжественного воинского ритуала вечернее небо на 10 минут украсят около 10 тысяч фейерверочных выстрелов из 72 салютных установок", – сообщили в управлении пресс-службы и информации Минобороны РФ.

Фото: Агентство "Москва"

На Поклонной горе 18 знаменитых 76-миллиметровых артиллерийских орудий ЗИС-3 образца 1942 года произвели 30 торжественных залпов.

Фото: Агентство "Москва"

На главных валютных точках – в Парке Победы и на Лужнецкой набережной - было выпущено по 2 тысячи выстрелов.

Напомним, сегодня мужчин поздравляли даже в метро. На кольцевых станциях метро мужчин поздравили с Днем защитника Отечества. На 12 кольцевых станциях метро девушки-промоутеры, одетые в красные платья, поздравляли мужчин. Они читали стихи и дарили им брелоки с логотипом Московского метрополитена.