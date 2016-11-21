Россию в миниатюре покажут на фестивале в парке Победы

Фото: m24.ru/Александр Авилов
Фестиваль "Ледовая Москва. В кругу семьи" пройдет с 29 декабря 2016 года по 8 января 2017 года в парке Победы на Поклонной горе, сообщает пресс-служба парка. В этом году темой фестиваля станет ледовое путешествие по регионам и городам России.
Центральную площадь украсит 40-метровая ледовая композиция - Московский Кремль, с пятью башнями и каскадом ледовых горок. Отсюда можно будет отправиться в путь по России и познакомиться с историческими памятниками Санкт-Петербурга, Владимира, Крыма, Кижей, Волгограда, Владивостока и другими достопримечательностями – в виде сияющих ледяных скульптур.
По словам организатора фестиваля, президента программы "В кругу семьи" Александра Ковтунца, как взрослых, так и маленьких посетителей ожидает обширная программа развлечений. Они смогут поучаствовать в народных гуляньях и шоу-представлениях, покататься с ледяных горок, побывать на Рождественской ярмарке и в городке сказок. 29 декабря церемонию открытия фестиваля посетит Дед Мороз из Великого Устюга.