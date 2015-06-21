На Поклонной горе началась акция "Свеча памяти"

Фото: parad-msk.ru

На Поклонной горе началась международная мемориальная акция "Свеча памяти", приуроченная ко Дню памяти и скорби. Об этом сообщается на сайте организатора мероприятия, региональной патриотической общественной организации "Бессмертный полк - Москва".

В рамках акции состоится возложение цветов и зажжение свеч у мемориалов "В борьбе против фашизма мы были вместе!", "Солдатам антигитлеровской коалиции", "Трагедия народов", в Зале памяти и скорби Центрального музея Великой Отечественной войны.

Как отмечается, каждый человек может присоединиться к мероприятию и почтить память сограждан, погибших от фашизма. Для этого нужно зажечь свечу и установить ее на окне своего дома.

Кроме того, в интернете проходит приуроченная к событию тематическая фотоакция. Нужно сделать снимок своей свечи и опубликовать изображение в социальных сетях с хештегами #свечапамяти22июня, #бессмертныйполк22.

Напомним, также 21 июня в 23.00 на Болотной площади, а 22 июня на Преображенском кладбище представители общественных объединений проведут памятную церемонию с возложением цветов к Воинскому мемориалу.

Кроме того, в ночь с 21 на 22 июня состоится акция "Линия Памяти". Ее участники выстроятся в импровизированную линию, после чего по ней пройдет зажжение "свечей памяти".

Во всех акциях будут участвовать ветераны Великой Отечественной войны, патриотические клубы и молодежные организации.



Кроме того, 21 июня в одиннадцати московских парках состоялись отрытые показы фильма "Брестская крепость" Александра Котта и Игоря Угольникова.