Чемпионы по единоборствам обучат москвичей самообороне

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

На Поклонной горе состоится серия бесплатных мастер-классов по самообороне. Ее проведут общественное движение "ВСпорте" и Студенческая лига ММА при поддержке комиссии Мосгордумы по физкультуре, спорту и молодежной политики, сообщает пресс-служба главы комиссии Кирилла Щитова.

Сама акция приурочена к флешмобу #янебоюсьсказать, в котором участники рассказывают о случаях или попытках сексуального насилия. По словам Щитова, мастер-классы прибавят уверенности в себе, а ценные рекомендации помогут не забыть о предосторожностях.

Первое занятие состоится в ближайшее воскресенье, 24 июля, в 11:00 на площадке на пересечении аллеи Защитников Москвы и аллеи Ветеранов. Мастер-класс рассчитан на 1 час, в программе запланированы демонстрация и отработка приемов самозащиты, а также рекомендации и советы о том, как правильно вести себя в экстремальных ситуациях.

Проводить занятия будут приглашенные тренеры – действующие чемпионы по единоборствам Владимир Минеев (чемпион Европы и мира по кикбоксингу, профессиональный боец ММА), Юлия Березикова (чемпионка мира по кикбоксингу, чемпионка России по тайскому боксу, профессиональный боец ММА), Сергей Хандожко (чемпион мира, Европы и России по универсальному бою, профессиональный боец ММА), Андрей Власов (бронзовый призер чемпионата Европы по самбо, мастер спорта по самбо, профессиональный боец ММА) и другие.

Флэшмоб #ЯНеБоюсьСказать запустила в Facebook журналистка из Киева Анастасия Мельниченко. Онапризвала женщин, пострадавших от сексуального насилия и домогательств, делиться своими историями. Вскоре пользователи соцсети начали активно писать посты по соответствующему хэштегу. Публикации вызвали бурную реакцию не только в Facebook, но и в СМИ.



Этим летом спортивные площадки организованы в 40 столичных зонах отдыха. В парках можно заниматься йогой, фитнесом, скандинавской ходьбой, скейтбордингом и другими видами спорта. На ВДНХ с мая работает клуб бегунов, к которому может присоединиться любой желающий. В парке "Останкино" тоже действует беговой клуб.

В Перовском парке проходят занятия по аэробике, на Воробьевых горах – по пилатесу, в саду "Эрмитаж" прошли соревнования по трикингу, мастер-классы по паркуру и фристайл-выступления атлетов и футболистов. Екатерининский парк открыт для "Московской смены", где проводят время столичные школьники.