Катки "Снежная Королева" и "Елки 1914" откроются в центре Москвы

Фото: ТАСС/Марат Абулхатин

В центре Москвы 6 декабря откроются два необычных катка. Сказочный каток "Снежная Королева" с digital-технологиями, оформленный по мотивам мультфильма "Снежная королева 2: Перезаморозка", расположен рядом с Триумфальной площадью.

Ледяные дорожки по периметру ледового поля, отдельный каток для детей и площадка для керлинга – все это ждет посетителей "Снежной Королевы". Площадь катка с искусственным покрытием составляет 10 000 квадратных метров.

"На территории "Снежной королевы" будет работать три зоны кафе – ресторан премиум-класса Cool People, ледяной домик Ice Bar, где можно согреться горячими напитками и попробовать свежую выпечку, и оригинальный фудкорт Ice Stop, расположенный прямо на льду", - сообщили организаторы проекта.

А еще в рамках открытия сказочного катка пройдут дискотеки от радиостанции Moscow FM, "Новогодний марафон" с участием известных спортсменов и звезд российской эстрады, студенческий турнир "Битва вузов", фестиваль красок ColorFest, бесшумная дискотека на коньках, традиционный конкурс по фигурному катанию среди любителей "Ледяная звезда", праздник Масленицы.

Для детей будет работать клуб, где можно поиграть в настольные игры, принять участие в мастер-классах по рисованию, оригами и лепке.

Исторический каток "Елки 1914" расположен на Поклонной горе. Посетителей ждет погружение в атмосферу царской России.

"В оформлении катка отразятся события российской истории и новогодней комедии "Елки 1914" продюсера Тимура Бекмамбетова, которые разворачиваются ровно 100 лет назад. Одна из шести новелл фильма повествует о паре фигуристов, которые претендуют на золото одного из первых международных чемпионатов, проходивших в России", - прокомментировали организаторы.

Кстати, на открытие катка обещает приехать исполнительница главной роли в фильме "Елки 1914" Екатерина Шпица. Актриса проведет для посетителей мастер-класс по катанию на коньках.

На историческом катке можно будет покататься с горки или на карусели, заглянуть в трактир с русской кухней, купить изделия народных промыслов, научиться чеканить монеты и увидеть представление кукольного театра. Также на Поклонной горе откроют историческое фотоателье и антикварные лавки.