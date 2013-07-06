На Поклонной горе пройдет телемост с участниками Универсиады в Казани

Жители столицы отпразднуют открытие Универсиады. 6 июля на Поклонной горе будет организован прямой телемост "Москва - Казань".

Желающие смогут поприветствовать всех участников соревнований. Спортивные состязания пройдут с 6 по 17 июля в Казани. В играх примут участие более 13 тысяч атлетов из 170 стран. Всего будут разыграны более 350 комплектов медалей по 27 видам спорта.

У сборной России есть все шансы для того, чтобы стать первой в общекомандном зачете. В программу Универсиады впервые попала борьба на поясах, которая не так давно стала общероссийским видом спорта и где у россиян очень мало достойных конкурентов, сильны позиции России в самбо, синхронном плавании, боксе, борьбе и многих других видах спорта.