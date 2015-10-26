Высшая школа экономики представит проект "Поэт в университете"

Фото: ТАСС/Юрий Белинский
27 октября в Высшей школе экономики начнет работу проект "Поэт в университете". Как сообщает пресс-служба вуза, первый поэтический вечер проведет Александр Кушнер. Цикл мероприятий приурочен к Году литературы. Ожидается, что в течение года в университете выступит ряд поэтов-современников, которые встретятся со студентами вуза и любителями литературы.
"В России подобная практика до сегодняшнего дня отсутствовала, хотя многие учебные заведения периодически проводят творческие мероприятия, предполагающие участие людей искусства, но это, как правило, точечные, разовые инициативы," – комментирует программу руководитель Школы филологии НИУ ВШЭ Елена Пенская.
Вторую встречу поэт планирует посвятить беседе о стихах самих студентов и предлагает им высылать свои лирические работы ему по почте. Кроме того Александр Кушнер отметил, что также в планах цикла встреч – вечер комментированного чтения стихов Пушкина, Баратынского, Тютчева, Лермонтова и других.
Время: 27 октября, 18.00
Вход свободный. Необходима регистрация