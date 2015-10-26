Высшая школа экономики представит проект "Поэт в университете"

Фото: ТАСС/Юрий Белинский

27 октября в Высшей школе экономики начнет работу проект "Поэт в университете". Как сообщает пресс-служба вуза, первый поэтический вечер проведет Александр Кушнер. Цикл мероприятий приурочен к Году литературы. Ожидается, что в течение года в университете выступит ряд поэтов-современников, которые встретятся со студентами вуза и любителями литературы.

"В России подобная практика до сегодняшнего дня отсутствовала, хотя многие учебные заведения периодически проводят творческие мероприятия, предполагающие участие людей искусства, но это, как правило, точечные, разовые инициативы," – комментирует программу руководитель Школы филологии НИУ ВШЭ Елена Пенская.

Вторую встречу поэт планирует посвятить беседе о стихах самих студентов и предлагает им высылать свои лирические работы ему по почте. Кроме того Александр Кушнер отметил, что также в планах цикла встреч – вечер комментированного чтения стихов Пушкина, Баратынского, Тютчева, Лермонтова и других.

Александр Семенович Кушнер родился 14 сентября 1936 года в Ленинграде. С конца 60-х годов перешел на профессиональную литературную деятельность. Александр Кушнер лауреат премии "Северная Пальмира" (1995), Пушкинской премии фонда А. Тепфера (1998), Пушкинской премии РФ (2001), российской национальной премии "Поэт" (2005), премии Московской книжной выставки-ярмарки "Книга года" в номинации "Поэзия" (2011).

