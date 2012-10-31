Две деревни в Щелковском районе до сих пор остаются без света

Фото: ИТАР-ТАСС

Сегодня ночью из-за непогоды в ряде населенных пунктов Московской области произошли перебои в подаче электроэнергии. В двух деревнях Щелковского района электричество до сих пор отсутствует. Ведутся восстановительные работы.

Причины отключения выясняются.

В энергокомпаниях предполагают, что из-за сильного ветра и падения деревьев произошел обрыв проводов на линиях электропередач, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что из-за непогоды без света остались деревни Трубино, Назимиха, Старая и Новая слобода, Могутово, Козино, Анискино, Леониха. В них находятся 124 частных дома с населением 205 человек. В 6.20 утра подача электричества в пяти из восьми населенных пунктах была восстановлена.

В подмосковном МЧС отметили, что в целом непогода не вызвала серьезных происшествий на территории области. Однако условия неблагоприятной погоды сохраняться в течении среды. Ожидаются осадки в виде мокрого снега, гололедица и ветер с порывами до 17 метров в секунду.