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Спорт

29 августа 2014, 10:39

Уличенные в допинге подмосковные спортсмены вернут деньги за подготовку

Подмосковье законы нарушения допинг спортсмены

Фото: M24.ru/Александр Авилов

Усилить ответственность спортсменов за нарушения антидопиногового законодательства решили подмосковные власти. Теперь если участник спортивных соревнований будет уличен в употреблении допинга, ему придется вернуть средства, которые государство потратило на его подготовку.

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Приказ, изменяющий условия трудовых договоров работников спорта, подписал 27 августа министр физической культуры, спорта и работы с молодежью Московской области Роман Терюшков. В приказе сказано, что деньги в пользу работодателя спортсмен обязан будет перечислить, если договор с ним расторгнут по статье 348-11 Трудового кодекса РФ, то есть на основании дисквалификации или нарушения антидопинговых правил. В этом случае неудавшемуся чемпиону придется в течение месяца вернуть средства, потраченные на его экипировку, медицинское обслуживание, проезд к месту соревнований и тренировок, проживание и другие организационные расходы.

Напомним, что еще в 2011 году в кодекс об административных правонарушениях была внесена статья, предусматривающая за использование допинга в соревнованиях штраф от 1 до 3 тысяч рублей для граждан и от 20 до 50 тысяч для должностных лиц. Тренеры, врачи или другие специалисты в области физкультуры, склоняющие спортсмена к применению запрещенных препаратов, могут быть также дисквалифицированы на срок от 1 до 2 лет. О мерах по отношению к самим спортсменам в Кодексе ничего не сказано, так как санкции к ним уже разработаны и применяются международными и общероссийскими спортивными федерациями.

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