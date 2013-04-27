Авиабомбу обнаружили на подмосковной стройке

Авиабомба обнаружена на востоке Подмосковья.

Авиабомбу времен Великой Отечественной войны обнаружили на подмосковной стройке. Проводится эвакуация нескольких стройплощадок в Раменском районе Подмосковья.

Опасную находку сделали около 11.00 в деревне Каменное Тяжбино. Там проходит строительство коттеджного поселка.

В котловане рабочие выкопали предмет, похожий на авиабомбу времен войны. На ней видно изображение фашистской свастики.

На место происшествия выехали оперативники. Ожидается прибытие саперов.

Отметим, что боеприпасы времен Великой Отечественной войны находят в Подмосковье довольно часто. В сентябре прошлого года бомбу времен ВОВ нашли на территории балашихинского НИИ пожарной охраны.