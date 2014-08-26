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МО

26 августа 2014, 07:54

Более 70 человек погибли в водоемах Подмосковья с начала 2014 года

Подмосковье водоемы реки купания озера погибшие чп мо

Фото: M24.ru

Более 70 человек погибли в водоемах Московской области с января по август нынешнего года, это примерно соответствует уровню предыдущего года, сообщается на сайте подмосковного правительства.

"С января по конец августа 2014 года на водоемах Московской области погибло 74 человека. При этом за аналогичный период прошлого года на водоемах Подмосковья погибло 76 человек", - заявил заместитель председателя подмосковного правительства Дмитрий Пестов.

Наиболее частой причиной гибели на водных объектах региона по-прежнему остается купание в несанкционированных местах. При этом большинство смертельных случаев связано с алкогольным опьянением.

С начала года на водоемах Подмосковья погибло четверо детей. Дети погибли, потому что использовали зимой некрепкий лед водоемов в качестве катка, а также купались в запрещенных местах летом. По мнению специалистов, нередко в таких случаях причиной несчастных случаев с участием детей является отсутствие должного контроля со стороны родителей.

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