Почти полмиллиона жителей Подмосковья пользуются картой "Стрелка"

Фото: M24.ru/Александр Авилов

Около 500 тысяч жителей Московской области пользуются транспортной картой "Стрелка", рассказал генеральный директор Мострансавто Александр Зайцев.

Он добавил, что на данный момент картой оплачивается в среднем 37% поездок в общественном транспорте Подмосковья. "Согласно инвестиционному контракту, мы должны были достигнуть показателя в 50% лишь к 2022 году. Таким образом, мы сегодня движемся опережающими темпами и планируем сохранять эту позитивную динамику и в дальнейшем", - приводит слова Зайцева пресс-служба Мострансавто.

При этом показатель 50% уже достигнут в таких городах, как Клин, Кашира и Коломна. "Подтянуться" же нужно Сергиеву Посаду, Можайску и Королеву.

Александр Зайцев также рассказал, что в день в Подмосковье продается порядка 14 500 карт "Стрелка", или по 10 карт в минуту. Кроме того, с использованием максимальной скидки (по 18 рублей за поездку) за месяц совершено 45 590 поездок.

Единая транспортная карта Подмосковья "Стрелка"

Ранее сообщалось, что пополнять баланс единой транспортной карты "Стрелка" теперь могут и владельцы электронных кошельков.

Зачислить деньги можно, воспользовавшись международной системой расчетов WebMoney Transfer. Заплатить можно через мобильные приложения, а также на cайте telepay.wmtransfer.com в разделе "Транспорт". Для пополнения карты нужно указать ее номер и сумму к зачислению. Дополнительная комиссия не взимается.

Помимо этого, карту "Стрелка" можно пополнить и с помощью платежного сервиса QIWI. Чтобы зачислить деньги нужно на экране платежного терминала QIWI нажать кнопку "Другие услуги" – "Билеты" и выбрать карту "Стрелка" либо воспользоваться строкой поиска. Далее – указать номер карты, сумму пополнения и внести деньги. Зачисление средств происходит моментально и без комиссии. Минимальная сумма пополнения "Стрелки" составляет 1 рубль, максимальный баланс карты – 3 тысячи рублей.

Пополнить карту также можно на сайте strelkacard.ru, через мобильное приложение для IOS и Android, сервис "Яндекс.Деньги", в банкоматах "Сбербанка" в Московской области, а также через "Сбербанк Онлайн". Всего на территории Подмосковья было установлено более 3 тысяч пунктов пополнения и распространения карты, в том числе 250 рядом с остановками общественного транспорта.

Приобрести "Стрелку" можно в пригородных кассах, а также в кассах Мострансавто, в автобусах у кондуктора или водителя и в салонах "Евросеть". Карты продаются по цене 200 рублей, 120 из которых сразу зачисляются на баланс.

При этом стоимость одной поездки снижается на 2 рубля каждые 10 поездок. Первые 10 поездок стоят 28 рублей, следующие 10 поездок – 26 рублей и так далее. Таким образом "Стрелка" работает по принципу "чем больше ездишь, тем меньше платишь".