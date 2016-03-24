В Подмосковье пустят бесплатные автобусы от ж/д станций в жилые кварталы

Фото: ТАСС/Михаил Почуев

Жители Домодедово, Красногорска и Пушкино смогут добираться от железнодорожных станций до дома на бесплатных автобусах. О новом проекте в ходе Евроазиатской конференции по логистике рассказал исполнительный директор Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) Максим Дьяконов.

"Мы хотим в ближайшее время запустить три пилотных автобусных маршрута в Подмосковье. Это Красногорск, Домодедово и Пушкино. И по сути дела предложить пассажирам, которые используют наши экспрессы, услугу по доставке пассажиров к месту их прибывания. Мы выбрали три остановочных пункта, где уже построено жилье, где нет прямого сообщения со станциями.

Пассажир, приобретая билет на поезд-экспресс, сможет бесплатно по приезду на станцию сесть в автобус малой вместимости и бесплатно добраться до места проживания", – цитирует Дьяконова Агентство "Москва".

Продажи билетов на самих автобусах при этом не будет. Всего планируется запустить 13 автобусов малой вместимости. В час пик они будут курсировать с частотой 5–6 минут.

Ранее генеральный директор ЦППК Михаил Хромов сообщал, что к концу марта по маршруту Голутвин – Озеры могут пустить новый дизель-поезд.

В таком поезде силовое оборудование размещено не в подвагонном пространстве, а в выпущенном швейцарской компаний Stadler отдельном, расположенном между вагонами, специальном тяговом модуле со сквозным проходом. лагодаря этому в вагонах снижены вибрация и шум.