Более 950 гектаров неиспользуемой сельхозземли изымут в Подмосковье в 2016 году

Фото: ТАСС/Илья Питалев

Свыше 950 гектаров сельскохозяйственных земель, которые не используют по назначению, планируется изъять в Московской области в текущем году, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений региона.

"В 2016 году впервые в Московской области запланирована процедура изъятия за неиспользование по назначению 952 гектара сельхозземли", – говорится в сообщении.

По данным министерства, неиспользование земель по целевому назначению документально фиксировалось три года подряд, и теперь по закону эти земли будут изъяты. Отмечается, что в 2017 году ожидается изъятие еще большего количества земли – по итогам четырех лет проверок.

Кроме того, стало невыгодно переводить сельхозземли под дачи. В Московской области принят специальный закон, который вводит дополнительные ограничения на такого рода операции. По словам первого заместителя министра имущественных отношений Игоря Трескова, в минувшем году таких переводов не зафиксировано.