20 июля 2016, 19:38

Регионы

В Подмосковье за полгода обезвредили более 300 боеприпасов времен ВОВ

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

Более 300 боеприпасов времен Великой Отечественной войны обезвредили в Подмосковье в I полугодии 2016 года. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Всего взрывотехники пожарно-спасательных подразделения Подмосковья уничтожили 313 боеприпасов. Больше всего их было обнаружено в районах Московской области, где в годы войны шли ожесточенные бои за Москву –Можайском, Наро-Фоминском, Рузском, Волоколамском, Лотошинском, Солнечногорском, Клинском и других.

В пресс-служба зампредседателя правительства Московской области Дмитрия Пестова напомнили, что в случае обнаружения боеприпасов необходимо незамедлительно сообщить о находке по единому номеру 112. Снаряды запрещается трогать. В ожидании специалистов стоит убедиться, что к ним не приблизятся посторонние.

Подмосковье боеприпасы Великая Отечественная война оборона снаряды

