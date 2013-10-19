Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 октября 2013, 12:26

Регионы

Почти 700 мигрантов задержаны в ходе рейда в Подмосковье

В Подмосковье задержали почти 700 мигрантов

В результате рейда, проведенного накануне в Химкинском, Солнечногорском и Истринском районах Подмосковья, правоохранители задержали 675 нелегальных мигрантов – выходцев из Средней Азии. Иностранцы дактилоскопированы и поставлены на учет.

В связи с нарушением миграционного законодательства составлено 159 административных протоколов, из них 105 – на выдворение из страны, сообщает телеканал "Москва 24".

Ссылки по теме


Возбуждено 11 уголовных дел по фактам подделки документов и незаконной предпринимательской деятельности, а также по факту организации незаконной миграции.

Подмосковье уголовные дела задержания рейды нелегальные мигранты выдворение чп мо

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика