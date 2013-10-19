Почти 700 мигрантов задержаны в ходе рейда в Подмосковье

В Подмосковье задержали почти 700 мигрантов

В результате рейда, проведенного накануне в Химкинском, Солнечногорском и Истринском районах Подмосковья, правоохранители задержали 675 нелегальных мигрантов – выходцев из Средней Азии. Иностранцы дактилоскопированы и поставлены на учет.

В связи с нарушением миграционного законодательства составлено 159 административных протоколов, из них 105 – на выдворение из страны, сообщает телеканал "Москва 24".

Возбуждено 11 уголовных дел по фактам подделки документов и незаконной предпринимательской деятельности, а также по факту организации незаконной миграции.