Океанариум в Красногорске готовится принять первых посетителей

Фото: Министерство строительного комплекса Московской области

Введен в эксплуатацию Океанариум на территории комплекса "Крокус Сити" в Красногорске, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Общая площадь 3-этажного здания, расположенного по адресу: Красногорск, улица Международная, дом № 10, составляет более 12 тысяч квадратных метров.

Экспозицию разделят на две части, посвященные морской и пресноводной фаунам. Всего в Океанариуме можно будет увидеть более 5 тысяч видов различных представителей живого мира практически из всех уголков света.

В аквариумах будут плавать акулы, скаты, пресноводные сомы и арапаймы. Помимо водных обитателей, посетители смогут увидеть редкие виды птиц, зверей и насекомых. Изюминкой Океанариума станет Сад бабочек, экспозиция, полностью стилизованная под тропический парк.

Также в Океанариуме планируется проводить экскурсии, лекции, мастер-классы и шоу. Специально для этого оборудованы лекционный зал и смотровые площадки.