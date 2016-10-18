Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 октября 2016, 11:09

Регионы

Океанариум в Красногорске готовится принять первых посетителей

Фото: Министерство строительного комплекса Московской области

Введен в эксплуатацию Океанариум на территории комплекса "Крокус Сити" в Красногорске, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Общая площадь 3-этажного здания, расположенного по адресу: Красногорск, улица Международная, дом № 10, составляет более 12 тысяч квадратных метров.

Экспозицию разделят на две части, посвященные морской и пресноводной фаунам. Всего в Океанариуме можно будет увидеть более 5 тысяч видов различных представителей живого мира практически из всех уголков света.

В аквариумах будут плавать акулы, скаты, пресноводные сомы и арапаймы. Помимо водных обитателей, посетители смогут увидеть редкие виды птиц, зверей и насекомых. Изюминкой Океанариума станет Сад бабочек, экспозиция, полностью стилизованная под тропический парк.

Также в Океанариуме планируется проводить экскурсии, лекции, мастер-классы и шоу. Специально для этого оборудованы лекционный зал и смотровые площадки.

Сайты по теме


Подмосковье строительство и реконструкция Крокус Сити Океанариум

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика