Четверо отравились едкими парами во время ремонта в Подмосковье

Фото: ИТАР-ТАСС

Четыре человека отравились парами неизвестного вещества в подмосковном городе Ногинске.

Утром 18 сентября в одной из квартир по улице Декабристов были обнаружены тела 45-летнего хозяина и его 7-летнего сына. Одновременно из квартиры были госпитализированы еще два человека: 33-летняя супруга погибшего и его 65-летняя мать.

Врачи поставили предварительный диагноз - отравление парами неизвестного вещества.

По предварительным данным, во время ремонта мужчина обрабатывал стены самостоятельно приготовленным раствором с едким запахом. При этом все окна были закрыты.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Следователи изъяли образцы пищи и пробы воздуха.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ, при осмотре тел погибших внешних признаков насильственной смерти выявлено не было, назначено судебно-медицинское исследование.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.