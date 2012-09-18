Четверо отравились едкими парами во время ремонта в Подмосковье

Фото: ИТАР-ТАСС
Четыре человека отравились парами неизвестного вещества в подмосковном городе Ногинске.
Утром 18 сентября в одной из квартир по улице Декабристов были обнаружены тела 45-летнего хозяина и его 7-летнего сына. Одновременно из квартиры были госпитализированы еще два человека: 33-летняя супруга погибшего и его 65-летняя мать.
Врачи поставили предварительный диагноз - отравление парами неизвестного вещества.
По предварительным данным, во время ремонта мужчина обрабатывал стены самостоятельно приготовленным раствором с едким запахом. При этом все окна были закрыты.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Следователи изъяли образцы пищи и пробы воздуха.
Как сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ, при осмотре тел погибших внешних признаков насильственной смерти выявлено не было, назначено судебно-медицинское исследование.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
