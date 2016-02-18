В Подмосковье будут контролировать прибытие автобусов

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

К концу года в Подмосковье создадут новую систему контроля своевременного прибытия автобусов. Об этом Агентству "Москва" сообщил источник в правительстве Московской области.

"Задача, которая ставилась в обращении губернатора к жителям, – обеспечить выполнение расписания движения автобусов и электричек. Наша задача– к концу года создать автоматизированную систему контроля передвижения подвижного состава", – заявил источник.

По его словам, сейчас власти могут видеть местоположение автобусов на карте, но не могут контролировать график и четкое прибытие составов.

Собеседник агентства также отметил, что в этом году планируется заменить 663 автобуса главного подмосковного перевозчика региона Мострансавто и закупить 21 электропоезд. Всего, как добавил источник, за два последних года были заменены 847 автобусов и 49 электропоездов.

