17-летний подросток застрелился из охотничьего ружья в Подмосковье

Фото: ТАСС

В Рузском районе Подмосковья возбуждено уголовное дело по факту доведения подростка до самоубийства, после того, как 17-летний парень выстрелил себе в голову, сообщает пресс-служба областного управления СК.

Тело молодого человека с охотничьим ружьем в руках найдено на обочине проселочной дороги около деревни Ивойлово. По версии следствия, инцидент произошел 13 ноября. Подросток похитил из сейфа своего дяди карабин и патроны, вышел на участок открытой местности и прострелил себе голову.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье "Доведение до самоубийства". Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Следователи опрашивают людей, с которыми погибший общался незадолго до смерти. Также назначены судебно-медицинская и судебная баллистическая экспертизы.