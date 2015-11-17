Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 ноября 2015, 04:33

Регионы

17-летний подросток застрелился из охотничьего ружья в Подмосковье

Фото: ТАСС

В Рузском районе Подмосковья возбуждено уголовное дело по факту доведения подростка до самоубийства, после того, как 17-летний парень выстрелил себе в голову, сообщает пресс-служба областного управления СК.

Тело молодого человека с охотничьим ружьем в руках найдено на обочине проселочной дороги около деревни Ивойлово. По версии следствия, инцидент произошел 13 ноября. Подросток похитил из сейфа своего дяди карабин и патроны, вышел на участок открытой местности и прострелил себе голову.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье "Доведение до самоубийства". Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Следователи опрашивают людей, с которыми погибший общался незадолго до смерти. Также назначены судебно-медицинская и судебная баллистическая экспертизы.

Сайты по теме


Подмосковье Следственный комитет по Московской области самоубийство подросток чп мо ружье

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика