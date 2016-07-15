Директора фирмы подозревают в уклонении от уплаты 56 млн рублей налогов

Фото: m24.ru/Александр Авилов

В Подмосковье директора фирмы подозревают в уклонении от уплаты налогов. Об этом сообщает Следственный комитет по Московской области.

По данным следствия, директор компании "Тройка+" в Егорьевске предоставлял в налоговую поддельные декларации. Таким образом, он уклонился от уплаты налогов на общую сумму более 56 миллионов рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "Уклонение от уплаты налогов с организации".

В СК отметили, что ранее в производстве уже находилось одно уголовное дело в отношении руководства этой компании за аналогичное преступление. Расследование дела завершено, и оно направлено в суд.