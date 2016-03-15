Власти Подмосковья включат в программу капремонта новые дома

Фото: ТАСС/Александра Мудрац

Жилые дома, построенные в Подмосковье в течение последних трех лет, включат в программу капитального ремонта, сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства региона Евгений Хромушин.

По его словам, программа капремонта в Московской области – самая большая в стране по площади домов: в нее включено 44,5 тысяч жилых зданий, 166 миллионов квадратных метров и более шести миллионов проживающих жителей. И этот показатель увеличится, передает Агентство "Москва".

Жители области начали платить взносы на капремонт весной 2014 года. С 1 июля 2015 года минимальный взнос на капитальный ремонт в Подмосковье был увеличен с 7,3 рублей за 1 квадратный метр жилплощади до 7,8 рубля. С 1 января 2016 года он cоставляет 8,3 рубля в месяц за 1 квадратный метр.

В феврале 2014 года областное правительство приняло программу капремонта 48,7 тысячи многоквартирных домов до 2038 года. В том же 2014 году по программе капремонта были проведены работы в 932 домах на общую сумму 3 миллиарда рублей.

В 2015 году было запланировано отремонтировать 4 292 многоквартирных дома, однако ремонт части из них предложили перенести на 2016 год.