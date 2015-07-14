Сеть веломаршрутов в Подмосковье расширят до 118 километров

Фото: m24.ru

К концу 2015 года веломаршрутную сеть в Подмосковье планируется расширить до 118 километров. Об этом заявил заместитель председателя регионального правительства Петр Иванов.

"Особое внимание уделяется созданию велопарковок в местах притяжения населения: подъездах к административным и торгово-офисным объектам, социальным объектам, ТПУ, местам приложения труда", – приводит слова Иванова пресс-служба подмосковного Минтранса.

По словам зампреда правительства, сейчас в области используется более 230 тысяч велосипедов и функционирует 22 веломаршрута в городских округах Краснознаменск, Дубна, Долгопрудный, Подольск, Лобня, Балашиха, в Сергиево-Посадском районе и ряде других муниципалитетов.

Сейчас власти региона проводят опрос жителей, касающийся дальнейшего развития веломаршрутной сети. Принять участие в опросе можно на сайте министерства транспорта Московской области.

"Результаты опроса позволят узнать, чего не хватает подмосковным велосипедистам в первую очередь и каким образом необходимо в дальнейшем развивать веломаршрутную сеть Подмосковья", – пояснил Петр Иванов.

По его словам, при дальнейшем планировании сети веломаршрутов будут учитываться мнения как тех, кто профессионально занимается профессионально велосипедным спортом, так и тех, кто использует велосипед в повседневной жизни.

Согласно разработанной концепции, вопрос развития велосипедной инфраструктуры в Подмосковье должен быть на контроле муниципальных администраций и учитываться при принятии градостроительных решений.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье появилась карта велосипедных прогулок. К нее вошли 19 маршрутов, пролегающих по самым интересным достопримечательностям региона.

В Подмосковье составили карту из 19 веломаршрутов

Выбрать путь можно по нескольким параметрам. Например, по протяженности, уровню сложности, качеству дорожного покрытия. Сейчас на карте отмечены велосипедные дистанции длиной от 1,5 до 45 километров.