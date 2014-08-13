В 2015 году тарифы ЖКХ в Подмосковье могут вырасти на 7,5%

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Правительство Подмосковья предложило увеличить тарифы на коммунальные услуги в 2015 году в среднем на 7,5%, рассказал M24.ru источник в областной администрации.

При этом, по его словам, больше всего увеличится тариф на водоснабжение и водоотведение - по 11,7%, при этом горячая вода подорожает 7,7%. На 6% подорожает свет и газ, на 6,3% увеличатся тарифы на жилье.

Согласно предложению подмосковного правительства в 2015 году рост цен на коммунальные услуги составит в среднем 7,5%. При этом тарифы на тепло увеличатся на 6,3%, на водоснабжение и водоотведение - на 11,7%, горячая вода будет стоить дороже на 7,7%, на 6% больше нужно будет заплатить за свет и газ. Таким образом, средний рост платы за коммунальные услуги составит 7,5%. Муниципалитеты не смогут повышать эту планку - предельно допустимое отклонение для всех муниципальных образований области также составит 7,5%.

Размер отклонения, по словам источника, сформирован с учетом инвестиций подмосковных городов в предприятия, занятые в отрасли ЖКХ, а также с учетом того, что Московская область перешла 100% оплаты коммунальных счетов потребителями.

Как пояснила M24.ru в пресс-секретарь комитета по тарифам и ценам Московской области Наталья Решетникова, опубликованные предложения являются только прогнозными цифрами, конечная индексация еще не определена. "Мы также хотим подчеркнуть, что роста тарифов с 1 января 2015 года не планируется. Повышение произойдет 1 июля будущего года", - заявила она.

По мнению председателя комитета по местному самоуправлению Мособлдумы Александра Наумова, рост тарифов представляется высоким для области. "Мы будем добиваться снижения этого индекса", - отметил он. Наумов также добавил, что фактическое повышение тарифов будет зависеть от потребностей конкретного муниципалитета. "Обычно на уровне городов и поселений отдельно просчитывается индексация тарифов на ЖКХ, при этом учитывается экономический рост муниципалитета, уровень благосостояния и занятость населения, маятниковая миграция и множество других факторов", - отметил депутат.

Между тем, по мнению юриста ОЗПП "Общественный контроль" Марии Свиридовой, рост тарифов ЖКХ на 7,5% за год - это достаточно оптимистичный прогноз со стороны властей области. "Учитывая, что в среднем по России рост за год превышает 20%, получается, что тарифы в 2015 году поднимутся незначительно. Однако фактический удар по карману потребителя можно просчитать только с учетом роста цен на продукты питания и другие потребительские товары", - отметила эксперт.

При этом ведущий юрисконсульт направления "Городское хозяйство" Института экономики города Дмитрий Гордеев уверен, что повышения тарифов в среднем на 7,5% недостаточно.

"Это не экономическое, а политическое повышение. В ряде регионов Московской области крайне изношенная инфраструктура коммунальных предприятий, а старые сети приводят к авариям, снижению качества воды, потерям тепла", - сказал он. По словам Гордеева, тарифы увеличатся на сумму, примерно равную инфляции, но этого недостаточно для нормальной работы большинства предприятий ЖКХ. "70% жителей области имеют нормальные доходы. Тарифы следует повышать более существенно, в соответствии с техническими и экономическими потребностями сектора ЖКХ. Нужно оказывать адресную помощь в виде субсидий горожанам с низким доходом, а не сдерживать рост тарифов для всех подряд. В противном случае предприятия будут снижать качество, а то и станут банкротами", - сказал он.

Отметим, что в Подмосковье на днях открылась горячая линия по вопросам роста тарифов на коммунальные услуги. Сообщить о необоснованном росте тарифов ЖКХ можно по телефону: 8 (498) 602-83-49. Сообщения принимаются с 9 утра до 6 вечера в рабочие дни.

Также напомним, что в области уже поднимали тарифы на услуги ЖКХ в июле 2014 года. Средний рост тарифов составил 4,8%. Максимальный рост в отдельных муниципалитетах составил 6% - такое отклонение согласовали для тех городов и поселений, которые инвестируют в инфраструктуру ЖКХ, а также где оплата услуг населением не составляет 100%.

Дарья Миронова, Марина Курганская