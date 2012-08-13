В Подмосковье появятся школы выживания и экотропы

ИТАР-ТАСС

В 2013 году в лесах Подмосковья появится пять общедоступных организованных зон отдыха. Места для их размещения определят до конца года. Также планируется открыть лесные школы выживания и проложить экотропы, сообщает газета "Известия".

Первые зоны отдыха займут около 2 тысяч квадратных метров каждая. Здесь построят беседки, детские городки, пикниковые точки со столами и стульями, места для переодевания, туалеты, кострища и автостоянки.

Также рассматривается вопрос о создании школ выживания. В них все желающие смогут узнать, как разводить костер под дождем, чем питаться в глухом лесу и так далее.

Напомним, 1 июля 2012 года Подмосковью отошли 2 тысячи гектаров лесов. Сейчас появился первый проект использования территории.