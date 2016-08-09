Дома в подмосковных военных городках отремонтируют в 2016 году

Фото: ТАСС/Александра Мудрац
Более 180 многоквартирных домов, переданных Московской области военными городками, отремонтируют в 2016 году, сообщил министр ЖКХ Московской области Евгений Хромушин. Он также добавил, что все здания будут отремонтированы за счет фонда капитального ремонта без привлечения дополнительных средств.
Министр добавил, что общая стоимость затрат на ремонт составит около 1 миллиарда рублей. Всего в муниципальную собственность было передано 190 многоквартирных домов, расположенных на территории военных городков.