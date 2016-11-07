Форма поиска по сайту

07 ноября 2016, 17:08

СК выясняет причины гибели женщины на ж/д станции Мытищи

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Следственный комитет проводит доследственную проверку по факту гибели женщины на станции Мытищи Ярославского направления железной дороги, сообщает пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Инцидент произошел вечером в субботу, 5 ноября. Женщину в возрасте около 50 лет в нетрезвом состоянии высадили из электрички Фрязино – Москва на станции Мытищи.

Во время отправления поезда от станции она попыталась войти обратно в поезд, но провалилась между платформой и поездом. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия.

