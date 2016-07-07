Форма поиска по сайту

07 июля 2016, 17:55

Тепличный комплекс построят в Талдомском районе Подмосковья

Фото: wikipedia.org

В Талдомском районе Подмосковья построят тепличный комплекс площадью 882 гектара, рассказал журналистам министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Дмитрий Степаненко.

"В рамках "Дня поля-2016" мы подписали с инвестором, компанией "Айсберг", соглашение о строительстве тепличного комплекса "АгропаркТалдом" общей площадью 882 гектара, из которых 60 гектаров – непосредственно пленочные теплицы, в которых планируется выращивать овощи и зеленые культуры защищенного грунта", – цитирует Степаненко Агентство "Москва".

По его словам, в состав комплекса войдут цех растениеводства площадью 542 гектара, рассадно-салатное отделение и селекционно-семеноводческий участок. Объем инвестиций в проект составит 1,5 миллиарда рублей.

Реализовать проект строительства тепличного комплекса планируется в 2017–2018 годах.

Ранее в рамках мероприятия "День поля – 2016" было подписано соглашение на строительство в Ступинском районе Подмосковья молочно-товарной ферму почти на 1,2 тысячи голов крупного рогатого скота. Производство на нем предполагается запустить в августе 2016 года.

