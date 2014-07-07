Центры временного жилья для беженцев с Украины создадут в Подмосковье

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В Подмосковье началось возведение временных центров для размещения украинских беженцев, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на депутата областной думы Александра Двойных.

По его словам, сейчас пункты размещения беженцев находятся в летних лагерях и санаториях, однако с началом отопительного сезона они не будут пригодны для проживания.

"Мы рассматриваем два объекта под центры временного размещения площадью около 4 тысяч квадратных метров, идет процесс согласования", - отметил Двойных.

Он добавил, что одной из главных проблем является обеспечение пунктов временного размещения питанием и одеждой.

Депутат также сообщил, что с юго-востока Украины в Подмосковье уже прибыли порядка 6,2 тысяч человек, из них около 5,8 тысяч разместились у родственников и друзей, 400 - в пунктах временного размещения, которых на территории области 13. Среди прибывших более 1500 детей и 49 инвалидов.

Ежедневно в управление федеральной миграционной службы (УФМС) с просьбой встать на учет обращаются около 300 человек. Резерв в пунктах временного размещения составляет 380 мест.

Уже создан оперативный штаб для координации работы с приехавшими, куда входят представители УФМС, Министерств образования, здравоохранения, а также соцзащиты населения области. Кроме того, на территории Подмосковья создано 62 местных штаба, которые занимаются координацией действий на местах.