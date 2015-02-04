Жительница Подмосковья требует 100 млн рублей за сгоревший Porsche

В гараже жительницы Подмосковья сгорел автомобиль марки Porsche

Жительница деревни Алексино Истринского района Подмосковья намерена отсудить 100 миллионов рублей у компании Porsche за сгоревший в гараже автомобиль.

Как сообщает телеканал "Москва 24", автомобиль Porsche Panamera загорелся в гараже рано утром: едкий запах дыма разбудил семью в половине пятого утра.

По словам владелицы машины Светланы Мартыненко, в результате пожара сгорели все коммуникации, в гараже теперь нет света, вышла из строя система очистки воды, оказались заблокированы двери. Чтобы попасть в гараж, пришлось сломать ворота.

"Было очень большое пламя из-под капота в обе стороны", – рассказала Светлана. По ее словам, в гараже расположен газовый котел, и, если бы они с мужем обнаружили пожар на 10-15 минут позже, дом мог бы просто взорваться.

Как рассказал адвокат семьи, пожарно-техническая экспертиза, которая была проведена в экспертно-криминалистическом центре МВД, показала, что причиной возгорания стало короткое замыкание в капоте.

Светлана Мартыненко также отметила, что не раз пыталась урегулировать вопрос с компанией-производителем, после проведения экспертизы написала претензию, однако компенсацию не получила. В результате женщина подала иск в суд.

Директор по связям с общественностью и прессой Porsche Оксана Хартонюк в свою очередь заявила, что эксперты компании "не были допущены ни в качестве наблюдателей, ни в качестве экспертов во время проведения экспертизы причины возгорания".