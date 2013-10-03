Педагог из Мытищ победил на конкурсе "Учитель года-2013"

Победитель конкурса "Учитель года-2013" Андрей Сиденко

Абсолютным победителем конкурса "Учитель года России-2013" стал 28-летний преподаватель информатики из подмосковных Мытищ Андрей Сиденко, сообщает в четверг пресс-служба Минобрнауки РФ.

Церемония объявления и награждения победителя, имя которого объявили министр образования и науки России Дмитрий Ливанов и председатель Большого жюри конкурса Виктор Садовничий, прошла 3 октября в Московском городском Дворце детского (юношеского) творчества.

Абсолютный победитель конкурса на один год получит статус общественного советника министра образования.

Обладатель Большого хрустального пеликана, учитель мытищинской средней школы №29 Андрей Сиденко родился 25 октября 1984 года. Окончил Московский государственный областной университет, преподает шесть лет.

Всероссийский конкурс "Учитель года России" проводится с 1990 года. Учредителями смотра выступили Минобрнауки России, профсоюз работников народного образования и науки, а также "Учительская газета". С 2005 года финал конкурса стал проводиться не в столице, как в первые 15 лет, а в субъекте Федерации, представителем которого является абсолютный победитель предыдущего года. В 2005-2011 годах финал конкурса принимали Калининград, Челябинск, Череповец, Санкт-Петербург, Москва, Магнитогорск, Тула, снова Москва и Липецк.

В 2013 году в финале конкурса приняли участие 79 учителей, которые победили на конкурсах каждый в своем субъекте Федерации.