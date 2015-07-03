За три месяца в подмосковных лесах потерялись более 20 человек

Фото: ТАСС/Игорь Зотин

С апреля по июнь текущего года из лесов Московской области вывели более 20 заблудившихся грибников и ягодников, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу областного комитета лесного хозяйства.

По словам руководителя пресс-службы ведомства Святослава Некляева, большинство из них - пенсионеры.

Он отметил, что чаще всего люди теряются Клину, Волоколамске, Лотошино, Талдоме, в Сергиево-Посаде, а также в Орехово-Зуево, Шатуре, Егорьевске, Наро-Фоминском районе и на севере Дмитровского района.

"Середина лета в лесах Подмосковья - это время сбора земляники, черники, грибов, ближе к концу лета добавятся лесные орехи. В этот период резко возрастает посещаемость лесов гражданами, в связи с чем увеличивается количество лесных пожаров и потерявшихся в лесу людей, количество чрезвычайных происшествий, связанных с травмами людей в лесу, с укусами змей. Ежегодно только в Московской области в лесах теряется более сотни человек", - отметили в областном Комлесхозе.

Согласно справке Комлесхоза, в 2014 году поисково-спасательные отряды вывели из подмосковных лесов 177 заблудившихся, 12 человек были обнаружены в лесах мертвыми.