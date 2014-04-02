В марте цена квадратного метра в области выросла до 77,6 тысяч рублей

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Средняя цена квадратного метра в строящихся домах Подмосковья в марте выросла более чем на 1% и составила 77,6 тысяч рублей на квадратный метр. Это прежде всего обусловлено традиционным весенним увеличением цен, а также повышением строительной готовности ряда объектов.

В прошлом месяце в Московской области начали возводить 45 корпусов, 45% из них относится к панельному домостроению, 25% - к монолитному, 30% - к монолитно-кирпичному.

"В зимний период, желая подогреть ослабевающий покупательский интерес, застройщики снижают цены и предлагают скидки, весной же, напротив, цены корректируются на основании повышения строительной готовности и сезонных особенностей рынка", - отметил генеральный директор "МИЭЛЬ-Новостройки" Софья Лебедева.