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Платежи

01 августа 2014, 19:53

В Подмосковье открылась "горячая линия" по вопросам роста тарифов ЖКХ

Подмосковье платежи жалобы проверки горячая линия тарифы ЖКХ повышение тарифов мо

Фото: ИТАР-ТАСС

В Подмосковье открылась "горячая линия" по приему обращений и жалоб от жителей на сверхнормативный рост тарифов на коммунальные услуги, сообщает в пятницу главное управление по информационной политике Московской области.

Сообщить о необоснованном росте тарифов ЖКХ можно по телефону: (498) 602-83-49. "Горячая линия" открыта в рабочие дни с 9 утра до 6 вечера.

"Если будут сомнения в правильности начисления платежей, просим сообщить об этом на нашу "горячую линию". Так мы сможем выявить случаи незаконного повышения платежей за коммунальные услуги в Московской области", - отметил председатель "ЖКХ Контроль Московской области" Олег Иванов.

Напомним, что 1 июля 2014 года в России произошло плановое повышение тарифов на коммунальные услуги. В частности, определены индексы изменения размера платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам страны, а также предельно допустимые отклонения по отдельным муниципальным образованиям.

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Ранее M24.ru сообщало, что в России создадут государственную информационную система ЖКХ, доступ к которой будут иметь все граждане.

Соответствующий закон "О государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства" подписал Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно закону, информационная система ЖКХ должна заработать не позднее 1 февраля 2016 года. В системе будет содержаться вся информация, связанная с коммунальными услугами: платежи пользователей, расходы на капитальный ремонт, отчеты управляющих компаний, сведения о ресурсоснабжающих организациях, а также техническое описание каждого жилого дома.

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