Охотники за открытками: что такое посткроссинг

Фото: Предоставлено Татьяной Подвигиной

В честь Дня почтовой открытки сетевое издание M24.ru узнало у филокартистов, что такое посткроссинг, почему открытки по-прежнему привлекают людей и как отправить тысячу открыток и найти Китайскую стену в почтовом ящике.

Казалось бы, с приходом цифрового века и новых технологий, когда можно общаться с людьми со всего мира в текстовых и видеочатах, обмен письмами и открытками должен был кануть в лету.

Однако в 2005 году стартовал проект под названием "Посткроссинг" (Postcrossing), благодаря которому люди до сих пор обмениваются открытками по всему миру. Сейчас, помимо официального сайта, появилось множество групп в соцсетях, где люди проводят различные конкурсы, прямые обмены, флеш-мобы по отправке открыток и еще много чего.

Фото: Предоставлено Виталием Большаковым

РОМАН БУРМАКИН - о культурном обогащении, медведях, балалайках и водке

"О сайте я узнал четыре года назад. Мне понравилась идея отправлять и получать настоящие открытки из бумаги. Когда друзьям рассказывал, они не понимали и спрашивали: "Почему нельзя просто написать адресату id в личку и ничего не отправлять?!". Иногда по вечерам бывает скучно, я начинаю писать открытки - рассказываю незнакомым людям все, что в голову взбредет.

Недавно отправил открытку в США. Человек попросил рассказать о своем хобби, я написал, что сейчас занят тем, что учу своего медведя играть на балалайке, но он не слушается и постоянно выпивает всю мою водку. Девушка из Москвы просила рассказать подробнее о своей стране...рассказал ей о России в подробностях. Самый большой плюс в том, что каждый день в почтовом ящике тебя может ждать сюрприз.

На официальном сайте у меня 77 отправленных и 75 полученных открыток. Чаще я пользуюсь round-robin или тегами. Round-robin – это когда собираются люди в теме на форуме или в соцсети, и до определенного времени отправляют свои почтовые адреса в личку организатору. В час "икс" организатор рассылает участников адреса, после чего они шлют друг другу открытки по заданной теме (или без темы - как будет сказано в условиях).

Фото: Предоставлено Виталием Большаковым

Получается, что в группе из 20 человек каждый отправляет 19 открыток и получает столько же. В международном "раунд-робине" около сотни участников, так что когда ты приходишь домой, каждый вечер выгребаешь из ящика по 10-15 открыток со всех уголков мира.

С тегами попроще - желающий участвовать пишет имя человека - автора предыдущего сообщения и слово "тег". После чего тот, кого "затегили", отправляет свой адрес в личку, и ты отправляешь ему открытку, потом "тегят" тебя и так далее. Вообще, в посткроссинге довольно много разных игр.

Самая интересная открытка - та, которую купил в Питере - 3D открытка с Гагариным. Еще из Германии мне прислали классную с "Мерседесом", тоже 3D - как раз из города, где собирают эти машины. Специально открытки не ищу – приобретаю только те, что попадаются "естественным путем". Отправленные открытки терялись, но меня это особо не печалит, так как чаще всего причина в том, что получатель исчез с сайта. А те, что должны были мне прийти, терять совсем не весело.

Открытки я обычно покупаю в книжных магазинах больших городов или в интернет-магазинах. К сожалению, там на фото есть только та сторона открытки, что с картинкой. Поэтому пока не купишь - не узнаешь, пригодна ли она для посткроссинга."

Фото: Предоставлено Аленой Гайдаржи

АЛЕНА ГАЙДАРЖИ - о самых дорогих открытках, аукционах и красоте

"Про посткроссинг я узнала чуть больше года назад. Я искала почтовые открытки, чтобы оформить блокнот, и наткнулась в сети на группу о посткроссинге. Я с детства обмениваюсь бумажными письмами с бабушкой, а теперь - и со всем миром... Меня привлекла сама идея обмена письмами на открытках. Это так здорово, когда в ящике тебя ждет привет с другого конца планеты! С красивыми марками и пожеланиями от незнакомого человека.

Ты можешь узнать из них о культуре и быте людей, какие-то интересные истории непосредственно из уст жителя той или иной страны. Всего я отправила около 1000 открыток (официалки и обмены), а получила около 900 открыток. При этом теряются они редко, мне в этом очень везет! Однако все равно обидно за все потерянные, все-таки в каждую я вложила частицу души!

Все открытки мне дороги по-своему! Я люблю отправлять открытки с художественными марками, чтобы человек порадовался и улыбнулся при получении! Самая дорогая открытка для меня - от моей бабушки, которую она мне отправила на день рождения. На открытке изображен огромный торт и маленькая девочка рядом с ним. Последнюю пришедшую мне открытку только вытащила из ящика, она из Германии. А последнюю отправила вчера подруге - поздравление с днем рождения.

Раньше я коллекционировала поздравительные открытки и значки, а также монеты советской и дореволюционной России. Поначалу я покупала открытки, а теперь открыла свой магазинчик "Лавка чудес". Сама очень часто провожу аукционы. Участвовать пробовала, но мне никогда не везло."

Фото: Предоставлено Виталием Большаковым

ВИТАЛИЙ БОЛЬШАКОВ - о "прокачке" в посткроссинге, Хичкоке и местах покупки

"Я узнал об этом хобби 5 лет назад из передачи "Доброе Утро", зашел на сайт проекта, зарегистрировался, и был удостоен права отправить первые пять открыток за раз. Сейчас я уже могу отправлять одновременно 13 штук!

Во-первых, мне интересно общение – сразу появляется много друзей. Также всегда интересно, какая открытка придет и откуда. В-третьих, привлекает то, что ты можешь продвигать свою страну, область, город! Я уже отправил 205 открыток, и мне пришло 203. До этого я особо не занимался коллекционированием, однако меня интересует все, что связано с хоккеем - книги, значки, марки, монеты, карточки.

Открытки приходят самые разные: с видами на интересные места, например Великой китайской стеной, с видами на российские города, с фотографиями знаменитых личностей (Альфред Хичкок), есть и юмористические открытки. Приобретаю я их везде: в книжных магазинах, на почте, в ларьках "Роспечати", даже в антикварных лавках."

Фото: Предоставлено Татьяной Подвигиной

ТАТЬЯНА ПОДВИГИНА - о прямом обмене, "мухокоте", Умке и Моне

"Я пока не могу назвать свои открытки полноценной коллекцией - слишком много тем, которые меня интересуют. Началось все около полугода назад - если верить сайту, то 174 дня назад. Тогда я открыла для себя Instagram и наткнулась на профиль одного посткроссера…я и слова-то такого не знала! Она скинула мне ссылку на сайт посткроссинга, и с тех пор я в этом течении. По официальному обмену (через сайт) - 45 открыток отправлено и 37 адресаты получили. Я же получила на сегодняшний день 28 открыток.

Также есть прямые обмены, когда мы сами договариваемся с определенными людьми. По этому обмену я отправила примерно 450 открыток и получила примерно столько же…две папки А5 уже накопилось, приготовила третью… Также я участвовала в двух новогодних "раунд-робинах". Запомнился случай из последнего - я написала тему получаемых открыток "Коты", и мне пришла открытка с мухой, на которой написано: "Извини, котов не было. Поэтому вот тебе прекрасная муха!". Самый большой плюс в этом всем - нахождение новых друзей, а минус только один – деньги. Тем более что с апреля тариф должен вновь вырасти.

Фото: Предоставлено Татьяной Подвигиной

Самая ценная открытка - "Унесенные призраками". Ее прислала мне девушка в качестве сюрприза. А дорога она мне тем, что человек просто запомнил, что я очень люблю этот мультик и решила меня порадовать. Кроме того, она положила начало моему поиску открыток на эту тему. Самая ценная, которую я отправила, - это открытка с Одри Хепберн в виде кошки. Я никому не хотела ее отдавать, но подруга очень просила ее, и я не смогла отказать.

Самую дорогую для меня я не покупала - мне привезли ее в подарок из поездки. Знакомая-фотограф выпускала в свое время открытки по своим фотографиям, и мне привезли остатки ее работ. Я всех их отправила, но одну так и не поднялась рука . Я ее даже никому не показываю, чтобы не уговорили обменять. На ней изображен зоопарк Владивостока, но для меня это что-то космическое. Кстати, раньше я коллекционировала только магниты на холодильник. Во всех обменах подарками просила прислать магнит из города-отправителя. Рубин моей коллекции - магнит из селинита из города Нягань.

Фото: Предоставлено Татьяной Подвигиной

Из пришедших хочется отметить открытку из деревни Городок по мультфильму "Умка". Я собираю открытки "Союзмультфильма" и увидела ее впервые. Из отправленных хочу отметить открытку с лошадью. Когда мы договаривались об обмене, девочка написала, что хочет ее, потому что рисунок напоминает картину Моне. А когда я подписывала открытку, оказалась, что художница Катя Бауман назвала ее "В ожидании Моне".

Самая обидная потеря была по официальному обмену. Часто встречаются люди, которые регистрируются на сайте, отправляют две открытки и все. При этом они не удаляют свой профиль, и их адрес может кому-то выпасть. Если открытка не доходит в течение 60 дней, она отмечается знаком expired. Это трагедия всех посткроссеров. Ходит даже шутка, что если у тебя еще не было expired, то ты не настоящий посткроссер! Открытка так и осталась незарегистрированной, и через год ее удалят как не дошедшую.

Все открытки я покупаю через интернет-магазины. У меня была мысль купить принтер и печатать их самостоятельно, но последив за комментариями, я поняла, что народ не очень жалует их. Один раз я заказала печать открыток, но качество мне не очень понравилось, и я перестала их заказывать.

Если хочется найти что-то редкое, то народ обычно идет на зарубежные сайты, но я пока не ищу очень редких - мне хватает ассортимента магазинов. Мои знакомые, например, ходят в книжные лавки или рынки. Говорят, что там можно встретить очень редкие экземпляры. Недавно мой друг наткнулся на коллекцию космонавтов, и среди них был Гагарин. Я как раз искала открытку с ним, и теперь жду, когда будет названа цена."

Фото: Предоставлено Анастасией Шишовой

Анастасия Шишова - о простых удовольствиях, азарте и опоссумах

"Я узнала о посткроссинге около 5 лет назад от подруги. Я люблю отправлять открытки друзьям и родственникам из путешествий, а также участвую в волонтерской переписке с пожилыми людьми из домов престарелых. Однако тогда я забросила эту идею, и вернулась к ней около двух лет назад. В отправлении мне нравится сам процесс подписывания адреса, наклеивания марок, похода на почту. Мне кажется, что в наше время электронных писем люди забыли о таких простых удовольствиях.

Дополнительный азарт заключается в том, чтобы подобрать открытку и надеяться, что она понравится адресату. Отправлять открытки мне даже приятнее, чем получать их. Хотя очень радостно от того, что в своем почтовом ящике всегда можно найти что-то поинтереснее счета за телефон. Некоторые открытки теряются, а одна добиралась до Америки целый год. Однажды я отправила вместе пять открыток, и все они не дошли.

Количество полученных и отправленных открыток у посткроссера примерно одинаково, я еще только начинаю – у меня в коробке всего около 200 открыток. В профайле большинства посткроссеров указаны их пожелания. В моем написано, что я была бы счастлива получить открытку с опоссумами, однако многие присылают открытки с извинениями, что таких у них нет.

Фото: Предоставлено Анастасией Шишовой

Однажды мне пришел конверт из Бельгии, где была открытка и несколько рисунков моих любимых опоссумов! Пожалуй, это и есть самое ценное в посткроссинге – хотя бы на несколько минут сделать счастливее незнакомого человека и самому стать счастливым. Для меня важнее именно это, а не коллекционирование открыток.

К сожалению, в Москве не так много интересных и красивых открыток, как в других европейских городах – в основном можно найти фотографии Красной площади и Собора Василия Блаженного со всех ракурсов. Поэтому многие открытки я привожу из-за границы, или же заказываю в книжных интернет-магазинах комплекты с репродукциями картин, иллюстрациями к книгам или тематические авторские наборы. Также интересно бывает неожиданно найти крутую открытку в обычном газетном ларьке.

Последняя открытка пришла мне от девочки из Болгарии, из Варны, она желает мне солнца и весеннего настроения. Возможно, поэтому в Москве сейчас так тепло. Скоро я возьму новый адрес и пошлю ее незнакомому человеку, ведь хорошим настроением нужно делиться!"

Дмитрий Кокоулин