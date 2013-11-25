Форма поиска по сайту

25 ноября 2013, 18:09

Экономика

В следующем году посылки москвичам будут выдавать круглосуточно

Фото: ИТАР-ТАСС

В будущем году в Москве появятся круглосуточные пункты выдачи посылок, сообщил на презентации Международного логистического центра во Внукове гендиректор "Почты России" Николай Страшнов.

По его словам, данный проект был запущен в этом году и уже дал первые результаты. Нововведение оказалось востребовано клиентами предприятия.

Узнать о том, что посылка доставлена можно теперь и при помощи SMS-уведомления, отметил Страшнов.

В настоящее время три круглосуточных пункта выдачи посылок работают только в Санкт-Петербурге. Начиная с 2014 года подобные центры начнут свою работу практически во всех регионах России.

