В следующем году посылки москвичам будут выдавать круглосуточно

Фото: ИТАР-ТАСС

В будущем году в Москве появятся круглосуточные пункты выдачи посылок, сообщил на презентации Международного логистического центра во Внукове гендиректор "Почты России" Николай Страшнов.

По его словам, данный проект был запущен в этом году и уже дал первые результаты. Нововведение оказалось востребовано клиентами предприятия.

Узнать о том, что посылка доставлена можно теперь и при помощи SMS-уведомления, отметил Страшнов.

В настоящее время три круглосуточных пункта выдачи посылок работают только в Санкт-Петербурге. Начиная с 2014 года подобные центры начнут свою работу практически во всех регионах России.