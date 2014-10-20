Сегодня в СМИ: письма счастья от "Почты России", SMS-спам и народные участковые

Фото: M24.ru

"Почти России" начнет рассылать электронные письма

В следующем году "Почта России" запустит сервис электронной рассылки штрафов ГИБДД, писем из судов и налоговых инспекций в адрес граждан. Услуга будет бесплатна для населения, а власти смогут сэкономить "миллиарды рублей", пишет в понедельник "Коммерсантъ".

Уплатить штрафы можно будет банковскими картами или из электронного кошелька. При этом "Почта России" будет проверять прохождение платежей в Государственную информационную систему о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП). Сейчас не все банки подключены к ГИС ГМП, поэтому иногда зачисленные платежи не признаются уплаченными.

Десять лет без права на въезд

Если иностранец прожил в России больше года и нарушил при этом дозволенные сроки пребывания, въезд для него будет закрыт на десять лет. Такую поправку к миграционному законодательству одобрила в пятницу в первом чтении Госдума, сообщает "Коммерсантъ".

Как поясняли депутаты, речь в первую очередь идет о приезжающих на заработки. Ранее в статье 27 закона "О порядке выезда из РФ и въезда в РФ" уже были вписаны 12 подобных норм: в частности, Россия три года может не пускать иностранца, который дважды за год получил административные наказания (штрафы), и тех, кто пробыл в РФ дольше положенных 180 суток.

Национальная система платежных карт обретает очертания

Национальная система платежных карт (НСПК) завершила отбор поставщика технологий. Она будет создаваться на базе бельгийской технологии, разработанной компанией OpenWay. Именно ее технологиями, в частности, пользуется "Универсальная электронная карта", процессинговая компания UCS и другие.

Впрочем, формальности соблюдены: де-юре поставщик технологий российский, пишет "Коммерсантъ".

Франция экстрадирует в Россию экс-министра финансов Московской области

Апелляционный суд Лиона удовлетворил запрос Генеральной прокуратуры России о выдаче бывшего министра финансов Московской области Алексея Кузнецова. Тем самым председатель суда Люк Фонтен поддержал позицию лионской прокуратуры, которая после тщательного изучения дела еще месяц назад выступила за экстрадицию экс-чиновника в Россию.

Как сообщает "Российская газета", решение о выдаче Кузнецова было обставлено некоторыми условиями. В частности, речь идет о том, что он не может быть привлечен к принудительному труду в качестве меры наказания и ему также должны позволить регулярно общаться с представителями французской стороны.

Россиян избавят от назойливой SMS-рекламы

С 21 октября вступает в силу новый порядок по отправке SMS-сообщений. Серые схемы по рекламной рассылке, когда компания-отправитель прячется за посредниками, заваливая недобросовестной рекламой абонентов, уйдут. В телефонах россиян больше не будет текстовой рекламы спиртного, наркотиков и интимных услуг.

В прошлое уйдут и SMS-сообщения, вроде как от банка, с требованиями отправить пин-код от карты, пишет "Российская газета".

Москвичи выбрали "Народного участкового"

Несколько дней назад стали известны итоги второго этапа конкурса "Народный участковый". Финалистка конкурса Елена Савченко признается: весть о том, что она победила в региональном этапе, стала для нее приятной неожиданностью, пишет "Вечерняя Москва".