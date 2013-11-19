В Битцевском парке нашли мешки с недоставленными письмами

В Битцевском парке обнаружены обгоревшие письма

Сгоревшие письма, которые так и не дошли до получателей, обнаружила жительница района Ясенево на окраине Битцевского парка на юго-западе Москвы, сообщает телеканал "Москва 24".

По словам обнаружившей находку, большинство корреспонденции сгорело дотла, сохранились лишь несколько опаленных, разорванных пополам конвертов с письмами. На месте был обнаружен и мешок с маркировкой "Почты России". На некоторых конвертах четко читаются адрес и дата регистрации письма (на почтовом штемпеле значится август), а также номера почтовых отделений, в частности 535-го.

В декабре 2012 года письма со штемпелем этого почтового отделения также были разбросаны по району. Местные жители несколько дней доставали их из сугробов и просили телеканал разобраться в ситуации. Тогда журналисты вернули в почтовое отделение больше сотни конвертов. Впрочем, расследование годичной давности так и не сдвинулось с места. Однако сотрудники этого почтового отделения были уволены.

На этот раз немногие уцелевшие конверты также отнесли в ближайшее отделение "Почты России". Почтовики сказали, что не имеют к происшествию никакого отношения, обратились в полицию и начали собственное расследование.

"Пока нет фактов, которые могут говорить о причастности наших сотрудников в к этому инциденту. Мы очень надеемся на помощь полиции, надо положить конец этим провокационным действиям, которые имели место быть в прошлом году и повторились в этом. Эти действия порочат наш многотысячный коллектив", - сказала в этой связи начальник управления внешних связей Московского почтамта Галина Нечушкина.

Кто и зачем сжег письма, еще предстоит выяснить. Если это окажется должностным преступлением, то одним увольнением тут не обойтись. Данное преступление, если его квалифицировать как халатность, предусматривает наказание в виде штрафа либо административного ареста до трех месяцев. Кроме того, каждый отправитель сгоревших писем вправе требовать от виновных компенсацию за моральный или материальный ущерб.