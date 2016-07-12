Форма поиска по сайту

12 июля 2016, 12:42

У почтовых отделений ТиНАО изменились индексы

Фото: m24.ru/Александр Авилов

У 37 почтовых отделений ТиНАО поменялись почтовые индексы, сообщает пресс-служба Почты России.

Перемены затронут все отделения на территории района, которые относятся к Наро-Фоминскому, Домодедовскому и Подольскому почтамтам. По данным пресс-службы, индексы меняют из-за того, что к столице присоединились новые территории, в связи с чем некоторые населенные пункты были переименованы.

При этом на обслуживании граждан эти изменения не отразятся: письма, отправленные на старый адрес, будут доставлены. Более подробная информация об измененных индексах и работе отделений Почты России доступна в разделе "Отделения" на официальном сайте почтового оператора страны.

