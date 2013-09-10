"Почта России" покупает новый терминал во Внуково

Фото: ИТАР-ТАСС

"Почта России" покупает 55 тысяч квадратных метров в складском комплексе "Внуково логистик". Помещение будет использоваться под терминал для обработки посылок.

Минимальная сумма сделки составит $63 миллиона, сообщает газета "Коммерсантъ".

Покупка площади в складском комплексе – вынужденная мера для "Почты России". Открыть терминал у аэропорта потребовал после весеннего коллапса вице-премьер Аркадий Дворкович.

Напомним, что в середине апреля вокруг оператора российской государственной почтовой сети разгорелся скандал, из-за которого был отправлен в отставку руководитель "Почты России" Андрей Киселев. Выяснилось, что в столичных аэропортах скопилось 500 тонн посылок из-за рубежа.

В этом году ситуация может повториться, если меры не будут приняты вовремя. В преддверии новогодних праздников количество посылок может увеличиться на 66%. Сделка может быть закрыта до середины сентября.