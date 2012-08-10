"Почта России" вернет магазинам мошеннические посылки

Почта России

"Почта России" договорилась с компанией-посредником американских интернет-магазинов Shopfans о возврате посылок, заказанных мошенниками. Об этом сообщила руководитель департамента международной почты Вероника Богданович.

Если держатель карты обнаруживает, что с его счета были списаны средства, он обращается в банк, выпустивший карточку. Банк информирует через Shopfans о мошенничестве почту, а та останавливает пересылку заказа. Ранее интернет-магазины также возвращали деньги обманутым держателям карт, но товар вернуть не получалось, сообщает газета "Известия".

Отслеживать посылки из США, по словам Богданович, начали еще в июле, но в тестовом режиме. Уже удалось вернуть шесть заказов.