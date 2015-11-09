"Почта России" предложила законодательно закрепить RFID-метки для писем

Фото: m24.ru/Александр Авилов

"Почта России" предлагает законодательно закрепить использование меток радиочастотной идентификации писем, так называемых RFID-меток, которые применяются для отслеживания писем и посылок. Об этом заявил генеральный директор "Почты России" Дмитрий Страшнов, передает ТАСС.

"Как только мы будем готовы и посчитаем все этим модели (а сегодня рабочая группа вместе с "Роснано" этим занимается), мы предоставим материалы для серьезного рассмотрения этого проекта в правительство", - пояснил он.

По словам Страшнова, RFID позволяет записывать и считывать определенную информацию без сканирования отдельного письма или посылки.

Глава "Почты России" подчеркнул, что за рубежом подобные технологии пока не используются. Предполагается, что новая система позволит контролировать сроки доставки почтовых отправлений, автоматизировать оформление документов, создать механизмы управления почтовыми потоками, а также совершенствовать почтовую логистику.

"Помимо повышения контрольных показателей, мы сможем эффективно бороться с так называемой "серой почтой" /неконтролируемый вброс и прохождение по магистрали писем и корреспонденции", - добавил Страшнов.

Он уточнил, что себестоимость одной RFID-метки составляет около 4,5 рубля, а при массовом производстве может снизиться до 3 рублей. Он уточнил, что сейчас по сети "Почти России" проходит примерно 1,5 млрд писем в год.

Как ранее сообщало m24.ru, "Почта России" совместно с РОСНАНО создаст систему мониторинга почтовых отправлений с помощью электронных меток RFID. Сейчас отследить почтовые отправления можно лишь с помощью штрих-кодов и их номеров.

Для создания новой системы мониторинга будут внедрены нанотехнологические решения, соответствующее соглашение было подписано генеральным директором "Почты России" Дмитрием Страшновым и председателем правления РОСНАНО Анатолием Чубайсом.

Эти метки используются уже во многих сферах повседневной жизни, например, при маркировке одежды, книг, продуктов питания и других товаров в магазинах RFID-метки срабатывают при прохождении через магнитную рамку. Также метки применяются в библиотеках, в проездных картах, системах управления багажом и многих других местах.