Москвичи отправили тысячу писем Деду Морозу в Великий Устюг

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Москвичи отправили около тысячи писем "Почтой Деда Мороза" в Великий Устюг, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на ФГУП "Почта России".

"Спустя неделю с момента запуска акции "Обратный отсчет до Нового года. Напиши письмо Деду Морозу" в специальный почтовый ящик для писем, установленный на Главпочтамте в отделении № 101000 на улице Мясницкая, дом 26, москвичи уже опустили около тысячи писем. Больше всего писем и открыток попало в почтовый ящик в выходные дни – более 300 штук", – отметили в "Почте России".

Для отправки письма Деду Морозу и получения ответного письма необходимо правильно заполнить обратный адрес. Перед отправкой на конверт или открытку нужно наклеить марку. Все письма доставят в резиденцию Деда Мороза – в Великий Устюг. Напомним, филиал "Почты Деда Мороза" открылся на Главпочтамте 1 декабря.

Ранее m24.ru сообщало, что на столичных вокзалах стартовала новогодняя акция для детей "Письмо Деду Морозу". По данным пресс-службы РЖД, ежедневно на одном из московских вокзалов дети вместе со Снегурочкой смогут написать письмо Деду Морозу.

Акция проходит с 7 по 13 декабря в течение двух часов непосредственно в зале ожидания или на перроне. Каждый день письма будут отправляться почтой в резиденцию Деда Мороза в Великий Устюг.

Кроме того, 17 декабря в разных парках столицы можно будет встретиться уже с самим Дедом Морозом. Первая встреча состоится в усадьбе "Кузьминки", где в 17:00 гостей встретит автобус и довезет до главных ворот. В 18:00 начнется праздничная программа: танцевальные мастер-классы, театральные, лазерные и световые шоу.

На следующий день Дед Мороз отправится в путешествие по городу и будет встречаться с москвичами каждый день до 31 декабря. Так, его можно будет увидеть 23 декабря – в "Кузьминках-Люблине", 24 декабря – в "Филях", 25 декабря – в Воронцовском (усадьба), 26 декабря – в музее-заповеднике "Царицыно".

27 декабря Дед Мороз приедет в "Северное Тушино" (улица Свободы, возле владений 50–70), на следующий день – в тот же парк, но на Ленинградское шоссе (у дома 51). 29 декабря Дед Мороз приедет в Лианозовский парк, 30 декабря – в "Сокольники", 31 декабря – в парк Горького.