Почта России выпустила открытки для пап

Фото: m24.ru

Почта России выпустила серию коллекционных открыток к празднику "Папа Фест", сообщает пресс-служба организации. Мероприятие пройдет 9 и 10 июля в Центральном доме художника на Крымском валу.

На фестивальной площадке будет установлена специальная стойка Почты России, где все желающие смогут бесплатно получить открытки, подписать и тут же опустить их в специальный почтовый ящик. Совсем юным поздравителям правильно заполнить адресные строки помогут сотрудники почты.

Открытка "Папа Фест" продолжит серию коллекционных открыток, которые Почта России выпускает ограниченным тиражом с 2015 года. Она выполнена в оригинальной стилистике и передает атмосферу фестиваля.

В обширной программе "Папа Феста" – живая музыка, выступления спортсменов, мастер-классы по танцам, а также уже ставший традиционным "Папа-парад". Спецпроекты в рамках фестивальной программы соберут более 100 детей одновременно.

Более 30 интерактивных площадок фестиваля будут работать в эти выходные с 12:00 до 20:00. Ребят ждут большие игровые зоны, площадки с робототехникой и радиоуправляемыми машинками, графические планшеты, изготовление музыкальные инструментов из овощей и фруктов, командное рисование больших картин и многое другое.