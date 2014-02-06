Форма поиска по сайту

06 февраля 2014, 16:41

Экономика

Россия выпускает почтовый блок с медалями Сочинской Олимпиады

Фото: ИТАР-ТАСС

Россия в день открытия XXII зимних Олимпийских игр, выпускает почтовый блок из трех марок, на которых изображены золотая, серебряная и бронзовая медали Сочинской Олимпиады, сообщает в четверг пресс-служба ФГУП "Почта России".

На полях блока изображен QR-код со ссылкой на на сайт Олимпиады sochi2014.com, а также горные вершины Кавказа, обрамляющие курорт Красная Поляна.

Номинал марок составляет 25, 50 и 75 рублей. Тираж блока - 150 тысяч экземпляров.

Приобрести блок и погасить его специальным штемпелем можно на Московском почтамте в течение трех дней. Кроме того, 7 февраля будет выпущена художественная обложка, внутри которой помимо блока находятся конверты первого дня с гашениями Москвы, Санкт-Петербурга и Сочи.

Филателистическая программа "Сочи-2014" в России стартовала в 2011 году. С этого времени "Почта России" выпустила более 25 миллионов экземпляров марок на тему первой в России Олимпиады.

В частности, 7 октября прошлого года был выпущен почтовый блок, посвященный началу эстафеты Олимпийского огня. На полях блока изображена карта России с нанесенным на нее маршрутом эстафеты, а также олимпийский факел и силуэты самых узнаваемых архитектурных достопримечательностей Москвы и Сочи.

