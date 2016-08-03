Почта России выпустила дизайнерские открытки к 1 сентября

Фото: ТАСС/Руслан Шамуков

Почта России выпустила именные дизайнерские открытки к началу учебного года, сообщает пресс-служба организации.

Открытки содержат поздравительный текст и место для именного обращения и подписи отправителя. С их помощью можно поздравить школьников с 1 сентября, а учителей – с профессиональным праздником Днем учителя.

Заказать открытку можно во всех 42 тысячах отделений Почты России, на сайте market.pochta.ru или по бесплатному телефону 8-800-775-2-555.

В начале июля Почта России выпустила серию коллекционных открыток к празднику "Папа Фест". На фестивальной площадке установили специальную стойку Почты России, где все желающие могли бесплатно получить открытки, подписать и тут же опустить их в специальный почтовый ящик.

Открытка "Папа Фест" продолжила серию коллекционных открыток, которые Почта России выпускает ограниченным тиражом с 2015 года.